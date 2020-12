Goldman Sachs: Apple by se neměl soustředit na vývoj vlastního vozu, ale spíše na integraci technologií

Nové zprávy o příchodu elektromobilu od Applu zvedly cenu akcií tohoto technologického giganta o 6 %. Optimistické předpovědi mluví o 5% podílu na trhu s elektromobily už v roce 2025. Tou dobou by se jednalo o 417 000 vozů s průměrnou cenou 75 000 USD, což je zhruba 1 600 000 Kč bez DPH.

Americká banka Goldman and Sachs ale celou situaci vidí trochu odlišně a podle jejího prohlášení pro investory je vstup do automobilového průmyslu, který dlouhodobě nenabízí vysoké marže, diskutabilní. Dle Goldman and Sachs by Apple měl na elektromobily nahlížet spíše jako na platformu pro další využití jeho produktů, než jako na samotný produkt.

K otázce marží je nutno dodat, že v oblasti smartphonů to byl právě iPhone, který jako první začal generovat zajímavé zisky. Možná by to samé Apple zvládl i v oblasti elektromobilů.

Podle Goldman and Sachs je jedním z hlavních důvodů, proč Apple míří i do segmentu automobilů to, že lidé v budoucnu budou trávit na cestách víc a víc času. Tento čas ale brzy nebudou muset věnovat řízení, takže vznikne plno prostoru pro využití dalších služeb a zařízení.

Některé banky ale situaci vidí odlišně. Podle Morgan Stanley může být Apple konečně důstojnou konkurencí pro Teslu a na trh s elektromobily přinese nový vítr.