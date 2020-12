Musk chtěl Applu prodat Teslu za desetinu ceny, Tim Cook schůzku smetl ze stolu

Zvěsti o elektromobilu z dílny Applu v posledních měsících nabírají na obrátkách, dočkat bychom se údajně mohli v roce 2024. K uniklým detailům vozu se na Twitteru vyjádřil i Elon Musk, který vede společnost Tesla. Zveřejnil také zajímavou informaci z minulosti.

Spekulace o tom, že by Apple mohl koupit Teslu, se před lety objevovaly poměrně často. K samotné akvizici nikdy nedošlo, Musk však na Twitteru prozradil, že v době, kdy si procházel produkčním peklem s cenově dostupným Modelem 3, požádal Tima Cooka o schůzku. Na té chtěl probrat právě možnost skoupení automobilky Applem za desetinu aktuální hodnoty, tedy zhruba 65 miliard dolarů (1,3 bilionu Kč). Cook tehdy schůzku odmítl.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

