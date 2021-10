God of War míří na PC. Kratos brzy pokoří velký prodejní milník

Jedna z nejúspěšnějších exkluzivních her pro PlayStation – God of War (2018) – míří na PC. Akční RPG s obávaným Kratem v hlavní roli, kterému dle mnohých náleží titul hry roku 2018, si hráči budou moci zakoupit už příští rok 14. ledna, a to na Steamu či Epic Games Storu za 49,99 dolarů.

Definitivní edice

Majitelé PC verze se mohou těšit na řadu příjemných vylepšení, ať už jde o neomezený počet snímků za sekundu, podporu 4K rozlišení a ultraširokého formátu 21:9 či technologii DLSS a Reflex od společnosti Nvidia. Nebude chybět ani podpora ovladačů či možnost přenastavit ovládání na klávesnici podle vašich preferencí.

God of War – Announce Trailer | PC

Watch this video on YouTube

Při příležitosti oznámení jsme se dozvěděli, že hra má na svém kontě již 19,5 milionu prodaných kopií. Toto číslo s vydáním PC verze pochopitelně vzroste a lze očekávat, že poměrně brzy překoná magickou dvacetimilionovou hranici.

PlayStation na PC

Společnost Sony začala vydávat své hry na PC počínaje nevšedním postapokalyptickým dobrodružstvím Horizon Zero Dawn, následovala zombie akce Days Gone a na cestě je i kolekce posledních dvou dílů Uncharted (Thief’s End a Lost Legacy) – ta by měla dorazit rovněž někdy na začátku příštího roku.