God of War má na kontě nečekanou kontroverzi: dostal se do křížku s ochránci zvířat

Pokud jde o násilí na zvířatech, asi se obecně jako společnost shodneme, že pro toto barbarské chování není v dnešním světě místo. Lví podíl na osvětě má nejen australský filosof Peter Singer, ale také organizace na ochranu zvířat PETA. Ačkoli tato neziskovka dělá spoustu záslužné činnosti, občas si neodpustí trochu nepochopitelný úlet, který zvedne ze židle i mnohé bojovníky za práva zvířat.

@FiveTacey BOY, it's like Grey Wolf Sif all over again. We’re asking @SonySantaMonica to create a “PETA mode”, so #GodofWarRagnarok can be played without violence to animals! 🐺 pic.twitter.com/AQ0x7n8K1s

— PETA (@peta) November 17, 2022