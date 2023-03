Gmail za vás brzy sám napíše e-mail. Pomůže umělá inteligence

V testovací verzi Gmailu je ukrytá umělá inteligence, která za vás napíše e-mail

Integrace umělé inteligence by mohla ušetřit čas i nervy celé řadě lidí

Dostupná by měla být už letos, ovšem jen pro úzkou skupinu testerů

Psaní e-mailů je pro spoustu z nás denním chlebem. Některým tato činnost vysloveně nevadí, ale celé řadě naopak ztrpčuje život. To by chtěla změnit nejpopulárnější služba poskytující e-mailové schránky, Gmail. Ten už svým uživatelům zpříjemňuje psaní a odesílání e-mailů jak jenom to jde, nicméně do budoucna by mobilní aplikace mohla pro komponování zpráv využívat umělou inteligenci.

Alespoň to naznačuje poslední verze 2023.03.05.515729449, kde se redaktorům 9to5Google podařilo aktivovat skrytou funkci „Help me write“, tedy v překladu pomoz mi psát. Konkrétně se jedná o tlačítko s kouzelnou hůlkou a když na něj klepnete, objeví se možnost definovat, o čem by měl váš e-mail být. Na základě zadání by poté měla umělá inteligence napsal zprávu za vás. Funkce by měla mít do budoucna také možnost poupravit již vámi napsaný text, aby byl kupříkladu snáze pochopitelný.

Využití umělé inteligence ve stylu ChatGPT či Bard pro rutinní psaní e-mailů může celé řadě lidí ušetřit čas a mnohým z nás také i nervy, pokud psaní delších mailů není váš šálek kávy. Kdy bude integrace umělé inteligence dostupná pro všechny není prozatím jasné, nicméně v průběhu roku by se do testování měla pustit úzká skupina betatesterů.