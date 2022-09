Génius Kodžima chystá novou hru. Tohle má být první upoutávka!

Internetem se nyní šíří prapodivný obrázek se siluetou dívky a nápisem „Who am I?“, tedy „Kdo jsem?“. Na svém twitterovém profilu jej sdílel herní novinář a moderátor Geoff Keighley. Co je mnohem důležitější, snímek pochází z webu společnosti Kojima Productions, kterou vede světoznámý herní vývojář a designér Hideo Kodžima. Podle mnohých jde o první upoutávku na jeho novou videohru.

Ačkoliv může na první pohled jít o vcelku jednoduchou fotografii, komunita ví, že geniální mediální stratég Kodžima má něco za lubem. Na snímku je údajně americká herečka Elle Fanning a existenciální otázka je dle mnohých referencí na hlavní postavu z Kodžimovy poslední hry – Death Stranding. Fanning totiž hrála ve filmu I Am Sam a ústřední postavou Death Stranding byl Sam Porter Bridges ztvárněný hercem Normanem Reedusem. Že by vás to nenapadlo? Nás také ne…

Ale teď vážně. To, že Hideo Kodžima chystá novou videohru, je veřejnosti známo. Právě Norman Reedus se v jednom z rozhovorů prořekl, že pokračování výpravného surreálného eposu Death Stranding je v plánu. V Kodžimově novince by se také měla objevit americká herečka a modelka Margaret Qualley, která s japonským vývojářem již také spolupracovala.