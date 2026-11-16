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Generativní AI už není u herních studií tabu, její použití prudce roste

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 16. 11. 15:00
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Robot hrající hry na konzoli (ilustrační obrázek)
  • Vývoj her je stále delší a dražší, studia proto hledají zkratky
  • Jednou z nich je i využití generativní umělé inteligence
  • I když se to většině hráčů nelíbí, studia jsou tomu stále více nakloněná

Umělá inteligence se stále více prosazuje v různých odvětvích, přičemž někde je vítaná více, jinde zase o poznání méně. Ve videoherním průmyslu využití generativní AI dává poměrně velký smysl vzhledem k tomu, že výroba her je časově i finančně náročná a umělá inteligence by mohla vývoj výrazně zrychlit a zlevnit. Hráči jsou ale tradičně poměrně konzervativní a využívání AI na úkor lidské práce vidí neradi – i zapomenuté placeholdery dokážou ocenit pořádnou dávkou kritiky a bojkotu. Přesto s generativní umělou inteligencí experimentují videoherní studia čím dál tím více.

AI se ve videoherní branži prosazuje stále více

Podle výročního průzkumu GDC Festival of Gaming roste počet vývojářů, kteří na nástroje generativní umělé inteligence vsázejí. Čtyřicet procent dotázaných uvádí, že tuto technologii využívají v rámci své práce, což představuje nárůst oproti 36 procentům v roce 2025. Vyšší míru využití zaznamenali vývojáři her, kteří se zabývají hrami typu free-to-play (58 procent), a zaměstnanci studií specializujících se výhradně na mobilní platformy (70 procent). Právě u studií zaměřujících se na free-to-play hry a mobilní tituly dává sázka na generativní AI největší smysl – vývoj je dlouhý a nákladný, přičemž majitelé mobilních zařízení jsou jen zřídkakdy ochotní platit velké částky za hry.

Sedmdesát tři procent respondentů průzkumu uvedlo, že umělou inteligenci využívají k výzkumu a brainstormingu, zatímco 62 procent ji používá k analýze a shrnování dat a 56 procent ke generování kódu a ladění. Dvacet dva procent respondentů využívá generativní umělou inteligenci k tvorbě koncepčních návrhů nebo vizuálních nápadů a 8 procent ji používá k tvorbě produkčních návrhů nebo finálních herních prvků. Průzkum také přinesl neveselá čísla týkající se propouštění – 34 procent respondentů uvedlo, že byli v průběhu posledních dvou let propuštěni v souvislosti s umělou inteligencí.



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Ačkoli mnoho herních vývojářů s využitím generativní AI nesouhlasí, umělá inteligence je hlavním tématem diskusí. Částečně je to také proto, že vývojářská firma House House, která stojí za hrou Big Walk, využila velké jazykové modely k překonání technických výzev v závěrečné fázi vývoje. Umělá inteligence se také stále častěji využívá k reverznímu inženýrství v případě retro her. Také nová generální ředitelka Xboxu Asha Sharma naznačila, že AI bude pro budoucnost Xboxu klíčová.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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