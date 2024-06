Gemini se chlubí novými funkcemi, pokračují v trendu uživatelské přívětivosti

Google Gemini pokračuje v nastoleném trendu uživatelské přívětivosti

Nově můžete na pár kliknutí modifikovat pouze část odpovědi

Google si podobnými drobnými vylepšeními kolíkuje vlastní pole AI působnosti

Google Gemini jsem tu už jednou chválil a jakkoliv je pravda, že zrovna teď je na tom z méhlu pohledu z velké trojice (ChatGPT, Gemini, Claude) nejhůř, ono „nejhůř“ je dost relativní.

Gemini zavádí zajímavé novinky

Jednak se schopnosti jednotlivých chatbotů každou chvíli mění a jednak je těžké je porovnávat. Aktuální papírové „vedení“ Claude 3.5 Sonet je tak nejspíš jen dočasné, Gemini pravděpodobně brzy dorovná a OpenAI budou za několik týdnů konečně spouštět svůj pokročilý hlasový model. Závod je tak neustále vyrovnaný a řešit jednotlivá zaškobrtnutí či dočasné vzpruhy ve výkonu je skutečně relativní.

Jednu takovou hezkou vzpruhu teď ale dostal právě Gemini, který na uživatelské přívětivosti staví už od začátku. Na rozdíl od ChatGPT v něm totiž nemusíte řešit úplně všechno jen skrze vám vypsané textové prompty, ale můžete si to jednoduše naklikat. Potřebujete odpověď trochu formálnější? Stačí dva kliky. Chcete ji stručnější? Opět dva kliky.

Zlepšovák kam se podíváš

Google tak na podobný systém navazuje dalším zlepšovákem, který vám umožňuje upravovat nikoliv celou odpověď, ale jen a pouze vámi vybranou část. Text stačí jednoduše označit myší, kliknout na objevivší se novou ikonku tužky a hned se vám zjeví zbrusu nové menu týkající se pouze označené části.

Označenou část si tak můžete nechat na kliknutí vygenerovat znova, nechat si ji napsat kratší, delší, nebo danou pasáž odstranit. Jde o jednoduchou, z pohledu uživatele vlastně triviální věc, nicméně praktické použití jde zase vstříc k užitečnosti pro běžné uživatele. Nebo obecně pro ty, kteří se nechtějí vypisovat se specifickým promptem, který by zcela jistě bez problémů zvládnul to stejné, ale vyžadoval by textové zadání.

Postupná integrace

Gemini, který se v těchto dnech mimochodem začíná také rozšiřovat do Gmailu a Google Dokumentů, se tak zase posouvá o kousek dál. Společně se všemi dalšími zlepšováky uživatelského rozhraní je to můj nejoblíbenější AI chatbot co do uživatelské přívětivosti textových zadání. V některých jiných věcech dominuje Claude, jinde zase ChatGPT, ale na příjemnost používání si už Gemini stěžovat opravdu nemůžu. Obzvlášť ne po poslední aktualizaci.