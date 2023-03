Garmin odhalil běžecké hodinky Forerunner 265 a 965. Do prodeje zamíří tento měsíc

Levnější model 265 bude k dispozici ve dvou velikostech za cenu 11 990 korun

Vyšší 965 bude stát 15 990 korun a nabídne výdrž 23 dní nebo 31 hodin se zapnutou GPS

Oba produkty mají být k dostání během několika dní

Garmin dnes odhalil dva nové přírůstky do řady svých sportovních hodinek. Konkrétně se jedná o běžecké modely Forerunner 965 a 265. Nejprve se podíváme na levnější model 265.

Garmin Forerunner 265

K dispozici budou dvě velikostní varianty. Budete moci vybírat mezi 42mm modelem 265S a větším 46mm modelem 265. Ty se neliší jen v rozměrech ale také ve výdrži na baterii. Menší model nabídne 15 dní běžného provozu respektive 24 hodin s GPS. U větší varianty je to 13 dní provozu nebo 20 hodin s GPS. AMOLED displej s funkcí Always On má úhlopříčku 1,3″.

V obou případech se můžeme spolehnout na měření okysličení krve, monitoring energie, sledování spánku i speciální metriky pro menstruační cyklus nebo těhotenství pro ženy. Vzhledem k tomu, že se jedná o běžecké hodinky, nechybí ani měření VO2 nebo sledování výkonnosti.

Garmin Forerunner 965

Pro náročnější uživatele je zde model 965, který nabídne AMOLED displej s úhlopříčkou 1,4″ a výdrž při běžném použití 23 dní (s GPS 31 hodin). Kromě zmíněných vlastností modelu 265 se můžeme těšit na informace ohledně maximální možné a aktuální zátěže při tréninku, ale i detailní informace o stoupání (úhel, vzdálenost i nastoupané metry). Myslelo se také na mapové podklady nebo větší úložiště pro hudbu.

Obě novinky by měly být k dostání už v tomto měsíci. U levnějších Forerunner 265 a 265S si budete muset přichystat 11 990 korun včetně DPH a u vyššího modelu Forerunner 965 to má být 15 990 korun včetně DPH.