Galaxy Z Fold 4 nedostane funkci, kterou všichni očekávali

Samsung má s ohebnými smartphony velké plány; letošní modely Galaxy Z Fold 3 a Flip 3 se prodávají velmi dobře a v příštím roce chce korejský gigant věnovat skládačkám ještě větší pozornost. V tomto týdnu začalo prosakovat na veřejnost, jaké novinky by mohly dostat nástupnické modely Galaxy Z Fold 4 a Flip 4, nyní se k nám dostává další střípek do skládačky.

Jednou z největších novinek letošního Galaxy Z Fold 3 je podpora stylusu, což je prvek, který byl ještě donedávna výsadou modelové řady Galaxy Note. K dokonalosti nového řešení chybí snad jen tvrdší ohebný displej a šachta pro stylus přímo v těle telefonu; takto je nutné stylus nosit zvlášť nebo ve speciálním krytu.

Nyní už je fakticky jisté, že šachtu pro stylus dostane chystaný smartphone Galaxy S22 Ultra, proto jsou na místě otázky, zda se jí dočká i Galaxy Z Fold 4. Odpověď je poměrně jednoznačné NE.

No built in S Pen prototypes in Z Fold4

Will finalize around March.https://t.co/QeHgmt3Ugp https://t.co/fMCmIyY8Yi

— Tron ❂ (@FrontTron) November 19, 2021