Galaxy Z Fold 4 dostane velmi užitečné vylepšení. Samsung očekává nárůst zájmu

Jedničkou ve světě ohebných smartphonů je jednoznačně Samsung, který má na trhu již třetí generaci a letos v létě by měl představit čtvrtou. Korejský gigant prodává s každým novým rokem víc a víc „skládaček“ a ani letos by se neměla tato vzestupná tendence zastavit.

Podle ředitele Display Suppy Chain Consultants (DSCC) Rosse Younga se Samsung připravuje na hromadnou výrobu zobrazovačů pro Galaxy Z Fold 4, přičemž její start je naplánovaný už na příští měsíc. Korejská firma počítá s expedicí celkem 8,7 milionů displejů, což je o téměř 60 procent víc než v případě loňského Galaxy Z Fold 3, pro který bylo vyrobeno 5,1 milionů displejů.

Samsung Display is expected to begin panel shipments for the Z Flip 4 next month, same timing as the Z Flip 3 last year. But panel shipments are expected to be much larger. Expecting 8.7M panels in 2022 for the Z Flip 4 vs. 5.1M for the Z Flip 3 in 2021.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 15, 2022