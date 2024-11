Galaxy S25 Ultra pózuje na nových fotkách! Máme i snímky prostředí One UI 7

Chystaný top model od Samsungu zapózoval před objektivem fotoaparátu

Galaxy S25 Ultra dostane zaoblené tělo a tenčí rámečky okolo displeje

Stylus zůstane zaparkovaný na levé straně

Samsung začátkem příštího roku odhalí novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S25. Zpočátku ji budou tvořit tři modely, později by se ještě měla přidat zbrusu nová varianta Slim. Vrcholem nabídky bude opět model s přídomkem Ultra pyšnící se nejlepší fotovýbavou a integrovaným stylusem Galaxy S Pen. Jak bude tento telefon vypadat, už jsme viděli na neoficiálních renderech a na videu, nyní se na internetu objevila galerie fotografií.

Galaxy S25 Ultra: zaoblené rohy a stylus dole vlevo

Fotografie chystaného vlajkového modelu odhalují to, co jsme již několikrát viděli – Samsung u příští generace provede drobnou změnu designu spočívající v zaoblení rohů. Díky tomu by neměl telefon tolik řezat do kapes od kalhot. Telefon také potěší tenčími rámečky obepínající displej.

Vůbec poprvé se můžeme podívat na Galaxy S25 Ultra zespodu. Zde se žádné radikální změny odehrávat nebudou, stále zde najdeme slot na stylus S Pen, hlasitý reproduktor, USB-C konektor, hovorový mikrofon a šuplík na SIM karty. Slot na stylus bude stejně jako u předchozích generací umístěn na levé straně, kvůli zaoblení rohů se zdá, že je situován blíže k okraji.

Galaxy S25 Ultra před objektivem zapózoval v zapnutém stavu, takže se můžeme podívat i na první obrázky z chystaného prostředí One UI 7. Samsung přepracuje design svého systému na všech frontách – dočkáme se odděleného notifikačního centra od panelu s rychlými přepínači, dále dostaneme nové ikony systémových aktualizací nebo nový indikátor stavu nabití baterie. K vidění je i nový animace nabíjení v blízkosti nabíjecího portu.

Prostředí One UI 7 bude založené na nejnovějším Androidu 15. Už brzy by mělo toto kombo dorazit v rámci beta verze na starší vlajkové modely korejského výrobce, ostrou verzi ale očekáváme až po uvedení řady Galaxy S25.