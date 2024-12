Galaxy S25 Ultra odkrývá svoji fotovýbavu. Jak se bude lišit od svého předchůdce?

Víme, jaké fotoaparáty dostane Samsung Galaxy S25 Ultra

Většina hardwaru bude stejná jako u stávající generace

Širokoúhlá kamerka dostane nový snímač, periskopická se patrně dočká nového technologického řešení

Už za pár týdnu představí Samsung novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S25, z nichž nejvýše postavený model tradičně ponese přídomek Ultra. Tento telefon bude oproti základním modelům Galaxy S25 a S25+ vybaven největším displejem, integrovaným stylusem a také nejširší sestavou fotoaparátů. Pokud jste se ale těšili na velké mezigenerační změny, musíme vás zklamat.

Téměř stejné fotoaparáty jako u Galaxy S24 Ultra

Samsung vylepšuje fotoaparáty ve svých telefonech velmi opatrně, a ani u řady Galaxy S25 to nebude jiné. Ze zdrojových kódů operačního systému se podařilo vyčíst fotovýbavu varianty Ultra, která se má tradičně skládat ze čtyř fotoaparátů vzadu a jednoho vpředu. Pokud se jedná o legitimní únik, můžeme očekávat následující fotoaparáty:

200Mpx hlavní (1/1,3″ senzor Samsung ISOCELL HP2)

50Mpx širokoúhlý (1/1,57″ senzor Samsung ISOCELL S5KJN3)

12Mpx teleobjektiv (1/3,52″ senzor Sony IMX754) s 3× optickým přiblížením (67 mm)

50Mpx teleobjektiv (1/2,52″ senzor Sony IMX854) s 5× optickým přiblížením (111 mm)

12Mpx selfie kamerka (1/3,2″ senzor Samsung ISOCELL S5K3LU)

Po hardwarové stránce to vypadá, že jediným novým snímačem má být 50Mpx senzor pro širokoúhlé snímky, zbytek je totožný s aktuální generací. To ale neznamená, že bude Galaxy S25 Ultra fotit stejně jako jeho předchůdce – jednotlivé snímače mohou dostat lepší optiku, kromě toho nový obrazový procesor ve čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite může ze stejných snímačů dostat lepší výsledky. Navíc se spekuluje, že by Samsung mohl u periskopické kamerky s 5× přiblížením použít novou technologii ALoP – All Lenses on Prism.

Tuto technologii Samsung představil letos v listopadu, zmenšení celého modulu bylo dosaženo díky přesunu optických členů – namísto prostoru mezi fotočipem a odrazovým hranolem se u technologie ALoP nacházejí až za hranolem. Díky tomu se podařilo ušetřit nejen prostor, ale také zlepšit samotné vlastnosti fotoaparátu, zejména zvýšit kvalitu přiblížených snímků za zhoršeného osvětlení – u demonstrovaného modulu se totiž světelnost objektivu snížila na f/2.58 při ohniskové vzdálenosti 80 mm.

Rodina smartphonů Galaxy S25 má být podle posledních informací představena 22. ledna, tedy za necelý měsíc.