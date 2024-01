Galaxy S24 Ultra chrání nová generace Gorilla Glass. Slibuje lepší odolnost vůči poškrábání

Corning představil nové sklo Gorilla Glass Armor

Je odolnější vůči poškrábání a lépe zamezuje odleskům

Zatím jej najdeme pouze v Samsungu Galaxy S24 Ultra

Samsung v tomto týdnu představil novou generaci vlajkových smartphonů Galaxy S24, a přestože mezigenerační změny nejsou navenek na první pohled patrné, vylepšovalo se na spoustě míst. Vrcholný Galaxy S24 Ultra například dostal nový displej, který je jednak plochý, a také se pyšní vysokým jasem až 2 600 nitů. Kromě toho jej chrání zbrusu nová generace skla Gorilla Glass s označením Armor.

Gorilla Glass Armor: minimum odlesků, maximum ochrany

Výrobce skel Gorilla Glass, společnost Corning, představila svoji novinku v tiskové zprávě, ve které zmiňuje tři zásadní vylepšení – lepší čitelnost, vyšší odolnost vůči poškrábání a menší uhlíkovou stopu při výrobě. V prvním případě firma vyzdvihuje použití odlišných materiálů, díky kterým se údajně podařilo snížit odrazivost skla až o 75 procent. Výsledkem má být skvělá čitelnost za jakýchkoliv podmínek bez nežádoucích odrazů okolí.

V druhém případě se vývojáři Corningu soustředili na zvýšení odolnosti vůči poškrábání – Gorilla Glass Armor má být údajně čtyřikrát odolnější než konkurenční aluminosilikátová krycí skla. Tato smělá hodnota byla zjištěna z nového laboratorního textu, který Corning nazývá „Scratch Bot“. V něm se firma snaží replikovat drobné škrábance způsobené každodenním používáním, bohužel detaily této metodiky nám bohužel zůstávají utajeny.

Na odhalení reálného stavu si tak budeme muset počkat do momentu, kdy odolnost skla vůči poškrábání otestuje svými ostrými hroty youtuber Zack Nelson z kanálu JerryRigEverything. Očekáváme, že Gorilla Glass Armor obstojí stejně jako minulé generace skel od Corningu, tedy „scratches at level 6 with deeper grooves at level 7“.

Nezlobili bychom se, kdyby bylo sklo Gorilla Glass Armor odolné alespoň jako jablečné sklo Ceramic Shield. To se sice také poškrábe v kontaktu s hrotem o tvrdosti 6 podle Mohse, avšak odolává mnohem lépe než veškerá konkurence.

Třetí novinkou skla Gorilla Glass Armor je zvýšené využití již použitých materiálů – k jeho výrobě je používáno 25 procent materiálu, který je podle definice UL Solutions označován za pre-consumer recycled content. Jedná se o materiál, který byl zrecyklován ještě předtím, než se dostal ke spotřebiteli.

Zatím pouze v Galaxy S24 Ultra

Sklo Gorilla Glass Armor si zatím odbylo premiéru ve smartphonu Galaxy S24 Ultra, ostatní telefony z řady chrání starší generace Gorilla Glass Victus 2. Dá se předpokládat, že novinka se v příštích měsících usadí i v telefonech dalších značek.