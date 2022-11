Galaxy S23 Ultra oslní výkonem. Údajně dostane posílenou verzi Snapdragonu 8 Gen 2

Vlajkové smartphony Samsung dostávaly v minulých letech dva různé mobilní čipsety – na některých trzích je poháněl Snapdragon od Qualcommu, na jiných (včetně Evropy) Exynos od Samsungu. Připravovaní zástupci řady Galaxy S23 mají být dle posledních informací na všech trzích stejné – korejský výrobce nejen spotřební elektronicky u nich vsadí všechny karty na nedávno představený Snapdragon 8 Gen 2.

Goodbye, Exynos. This is the best news of the week. pic.twitter.com/s9tAYAdY8t — Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2022

A aby toho nebylo málo, mluví se o tom, že Samsung u svých příštích vlajek nasadí výkonnější variantu jmenovaného čipu. Tyto spekulace přiživuje karta smartphonu Galaxy S23 Ultra v benchmarku Geekbench 5, podle níž má mít nejvýkonnější jádro takt 3,36 GHz, přestože běžně má 3,2 GHz.

Tím by se potvrdila zářijová slova informátora, který si říká Digital Chat Station. Ten tvrdil, že Snapdragon 8 Gen 2 dorazí ve dvou výkonnostních stupních. Geekbench dále potvrdil, že Galaxy S23 Ultra dostane 8 GB RAM a poběží na Androidu 13.

Breaking!

The best moment for European users has arrived.

The European version of the Samsung Galaxy S23 series is confirmed to use the Snapdragon 8 Gen2, and it is a high-frequency version exclusive to Samsung. Please enjoy it. pic.twitter.com/w6DqCdH30b — Ice universe (@UniverseIce) November 16, 2022

Chystaná jihokorejská vlajka ve jmenovaném benchmarku získala 1 504 bodů v testu jednoho procesorového jádra a 4 580 bodů při zapojení všech. O půl generace starší Snapdragon 8+ Gen 1 přitom sbírá skóre okolo 1 300 / 4 200 bodů.

Aby toho nebylo málo, nový Snapdragon má mít v příštích smartphonech od Samsungu silnější i grafickou část. Zatímco u běžné varianty jsou jádra grafického čipu nataktována na 680 MHz, v případě řady Galaxy S23 to má být 719 MHz.

Samsung’s special edition Snapdragon 8 Gen 2 (we don’t know its official name yet) CPU 3.2GHz→3.36GHz. Surprisingly, the GPU is also increased from 680MHz to 719MHz — Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2022

Doufejme tedy, že korejský výrobce adekvátně nadimenzuje i chlazení, aby se jeho příští vlajkové smartphony výrazně nepřehřívaly.