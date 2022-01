Galaxy S22 v ohrožení? Samsung zrušil dnešní premiéru čipsetu Exynos 2200

Stejně jako v minulých letech i letos má pohánět vlajkové smartphony od Samsungu dvojice čipsetů – na některé trhy má řada Galaxy S22 dorazit s čipsetem Snapdragon 8 Gen 1 od Qualcommu, na ostatní pak s vlastní čipovou sadou Exynos 2200. Její premiéra byla naplánovaná na dnešní den, jenomže…

Samsung se chystaným odhalením čipsetu Exynos 2200 chlubil na sociálních sítích, dokonce měl k tomuto účelu připravenou speciální ministránku.

Namísto slavnostní premiéry však došlo ke smazání pozvánek i zmíněné stránky. Samsung tak dělá mrtvého brouka a tváří se, že žádný Exynos dnes být představen neměl. Podle informátora Ice Universe byla premiéra odložena na neurčito. Stejný osud potkal i připravovaný čipset Exynos 1200, který byl původně v plánu na loňský listopad, ale dosud nespatřil světlo světa.

Samsung postponed the release of Exynos2200. Since last year, the release of Samsung exynos has not been smooth. In fact, the Exynos 1200 was originally planned in November, but it was cancelled halfway. It seems that many things happen inside Samsung LSI, but not a good thing.

