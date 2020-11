Galaxy S21 Ultra bude podporovat stylus S Pen. Rozloučí se Samsung s řadou Note?

Na začátku příštího roku Samsung představí novou modelovou řadu smartphonů Galaxy S21. Stejně jako letos na jaře ji budou tvořit tři modely, ovšem jejich rozdělení bude mírně odlišné. Podle posledních zvěstí budou mít základní modely Galaxy S21 a S21+ plochý displej, zakřivený panel dostane pouze vrcholový model Galaxy S21 Ultra. Ten zároveň dostane ještě jednu specialitu.

Uznávaný informátor Ice Universe tvrdí, že Galaxy S21 Ultra dorazí s podporou stylusu S Pen, přičemž v následném tweetu upozorňuje na to, aby uživatelé na své pero dávali pozor a neztratili ho. Z těchto slov se dá vyčíst, že Galaxy S21 Ultra nebude mít pro stylus ve svém těle šachtu, pouze jej bude podporovat displej a nepochybně nebudou chybět ani softwarové funkce z řady Galaxy Note.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen

— Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020