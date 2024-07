Galaxy Ring bude nabušený funkcemi, změří vám teplotu a hlasitost chrápání

Chytrý prsten Galaxy Ring od Samsungu je stále obestřen rouškou tajemství

Podle posledních informací by měl umět nejen měřit srdeční tep, ale také teplotu kůže a chrápání

Více informací se dozvíme 10. července na akci Galaxy Unpacked

Chytré prsteny jsou momentálně v rámci segmentu nositelné elektroniky v kurzu. Patrně nejočekávanějším novým přírůstkem do tohoto odvětví je Galaxy Ring od Samsungu, který si sice svou premiéru odbyl už začátkem letošního roku, avšak o funkcích či ceně jsme se bohužel nic nedozvěděli. Více informací budeme vědět nejspíše až 10. července, kdy v Paříži proběhne akce Galaxy Unpacked, přičemž právě na ní má dojít ke kompletnímu odhalení chytrého prstenu jihokorejského giganta.

Galaxy Ring vám změří tep, teplotu i chrápání

Střípky informací o prstenu Galaxy Ring nicméně internetem kolují už nyní. Server Android Authority na ně přišel během podrobnějšího pohledu na APK aplikace Samsung Health, se kterou bude chytrý prsten komunikovat. Podle informací, které server zjistil, bude prsten měřit nejen srdeční tep a úroveň stresu organismu, ale také teplotu kůže či pomůže ženám se sledováním ženského reprodukčního zdraví. Zároveň by ale také měl umět šikovnou vychytávku, kterou je detekce chrápání.

V tomto případě si bohužel nevystačí sám, ale bude muset mít poblíž spárovaný telefon na nabíječce. To nicméně není až tak překvapivé vzhledem k tomu, že v opačném případě by prsten musel mít mikrofon, což by nejen prodražilo výrobu, ale také vyvolávalo řadu bezpečnostních otázek. Z pohledu uživatelů nositelné elektroniky od Samsungu ovšem nejsou tyto funkce žádnou novinkou – všechny, nebo alespoň většinou z nich již disponují.

Co dalšího si pro nás Samsung se svým chytrým prstenem Galaxy Ring přichystal, se dozvíme už přibližně za týden. Kromě řady zdravotních funkcí bychom se měli také připravit na cenu okolo 300 až 350 dolarů (cca 8500 až 10 tisíc korun s daní) a bohužel by nemělo chybět ani předplatné v hodnotě 10 dolarů měsíčně (cca 290 korun s daní), které nejspíše zpřístupní prémiové funkce, obdobně jako to například dělá Fitbit se svým předplatným Premium.