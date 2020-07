Galaxy Note 20 na tiskovém snímku. Nabídne plochý displej a periskopický foťák

Už za tři týdny Samsung odhalí modelovou řadu Galaxy Note 20, která by dle všeho měla obsahovat tři členy – Galaxy Note 20, větší Note 20+ a vrcholový model Note 20 Ultra. Díky informátorovi Ice Universe si nyní můžeme poměrně podrobně prohlédnout základní variantu.

Samsung Galaxy Note 20 bude oproti svým vybavenějším sourozencům disponovat plochým displejem, i tak se ale můžeme těšit na velmi tenké rámečky, byť v tom horním se ještě našel prostor pro umístění tradičního sluchátkového reproduktoru. Displej tak bude nejvíce narušovat otvor pro selfie kamerku nahoře uprostřed. Překvapením není ani čtečka otisků prstů umístěná přímo do displeje. Podle dostupných informací má mít Galaxy Note 20 pouze základní zobrazovač s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 60 Hz.

Galaxy Note 20: dostane základní model periskopickou kameru?

Leská skleněná záda telefonu bude okupovat rozměrný obdélníkový fotomodul se třemi čočkami, který alespoň na zveřejněném tiskovém snímku nevypadá, že by přehnaně vystupoval z těla telefonu. O to překvapivější je pak fakt, že spodní čočka mí viditelně „hranatý“ tvar, což by mohlo znamenat osazení periskopické přibližovací kamery; tu přitom Samsung zatím použil pouze u modelu Galaxy S20 Ultra. Zdá se, že tento prvek se tak stane součástí i klasických vlajkových modelů, u nichž doprovodí klasický a širokoúhlý snímač.

Galaxy Note 20 bude společně se svými vybavenějšími sourozenci představen 5. srpna na akci Samsung Unpacked.