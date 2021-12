Galaxy A73 na obrázcích i v parametrech. Jaké novinky Samsung chystá?

Nadcházející jaro nepřinese v podání Samsungu pouze vlajkové smartphony, ale i nové modely střední třídy. Tu v letošním roce poměrně jasně rozzářily smartphony Galaxy A52 a A72, v příštím roce bychom se měli dočkat jejich nástupců. Jak bude vypadat Galaxy A53 jsme viděli už před čtyřmi týdny, dnes se můžeme podívat, jak bude pravděpodobně vypadat Galaxy A73.

Samsung Galaxy A73: podobný design, lepší výbava

Chystaná novinka má vypadat prakticky stejně jako letošní model, ovšem s jedním znatelným ústupkem – telefon by měl (stejně jako Galaxy A53) přijít o sluchátkový jack. Rozměry by měly zůstat plus minus stejné, displej si ponechá úhlopříčku 6,7“ a otvor pro selfie kameru nahoře uprostřed. Opět se má jednat o AMOLED panel s obnovovací frekvencí 90 Hz, byť některé zdroje hovoří o navýšení na 120 Hz.

Zadní stranu bude opět okupovat fotoaparát se čtyřmi čočkami, přičemž největší posun by měl nastat u hlavního snímače, jehož rozlišení má narůst na 108 megapixelů. Telefon by si měl polepšit i v oblasti výkonu, do jeho útrob má být nasazen čipset Qualcomm Snapdragon 750G s 8 GB RAM.

Galaxy A73 dále dostane akumulátor o kapacitě 5 000 mAh, který bude podporovat 33W rychlé nabíjení. Ponechána by měla být i voděodolnost (krytí IP67), kterou hodlá Samsung v příštím roce nasazovat do širokého spektra telefonů s nižší cenou.

Spekuluje se, že Galaxy A73 bude představen ještě v tomto měsíci v Indii, kde by se měl prodávat za 32 999 rupií (asi 9 600 korun bez DPH).