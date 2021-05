Fuchsia OS: nástupce Androidu získal velké jméno. Na vývoji se bude podílet Samsung

Ačkoli se současné rozložení sil mezi iOS a Androidem zdá neotřesitelné v základech, je lepší být připraven, než překvapen. Tím se řídí také Google, který ve své centrále v Mountain View pomalu, ale jistě připravuje nástupce Androidu s názvem Fuchsia OS. Ten je prozatím v plenkách, nicméně Google si na něm chce otestovat, jaké to je vytvořit operační systém pro chytré telefony úplně od začátku.

Google otevřel dveře pro ostatní vývojáře už v prosinci loňského roku. Tuto výzvu nyní podle všeho vyslyšel Samsung, který se do vývoje zapojil se svým souborovým systémem pro flash paměti F2FS (Flash-Friendly File System). Ten už delší dobu soupeří se systémem EXT4, který je de facto výchozím souborovým systémem pro Android. V novém projektu si Samsung evidentně nechce nechat ujet vlak a rád by své řešení do systému Fuchsia implementoval co nejdříve.

Prozatím není jasné, zda Samsung s novým operačním systémem počítá také do budoucna, například pro nasazení do nějakého hardwaru. Prozatím se spolupráce tedy omezuje pouze na F2FS systém.