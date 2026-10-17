Fotografie ve Windows 11 v novém: rychlejší start, chytřejší galerie a přepracovaný editor

- Systém Windows 11 se dočká nové aplikace Fotografie
- Bude rychlejší, uživatelsky příjemnější a dostane nové funkce
- Chybět nebude ani podpora AI úprav a textové vyhledávání přirozeným jazykem
Součástí systému Windows 11 je aplikace Fotografie, která slouží ke správě a prohlížení fotografií a k jejich editaci. Tento program se poprvé objevil ve Windows 8 a průběžně do něj byly přidávány nové funkce. Nyní Microsoft chystá zásadní obměnu, která aplikaci výrazně zrychlí a zpříjemní její používání.
Příjemnější správa fotografií
Microsoft oznámil příchod nové verze aplikace Fotografie na svém blogu a zveřejnil i několik obrázků, jak bude vypadat. Podle screenshotů se rozhraní nijak zvlášť měnit nebude, avšak pod kapotou se odehrají poměrně zásadní změny. Aplikace bude nově postavena na aplikačním frameworku WinUI 3, díky čemuž bude pracovat znatelně rychleji, Microsoft slibuje o 30 procent rychlejší otvírání fotografií a o 25 procent rychlejší načítání editoru. Rychlejší má být i samotný start aplikace a scrollování ve fotogalerii.
Fotogalerie bude shromažďovat snímky uložené na různých úložištích – lokálně, na OneDrive, anebo na iCloudu. Jablečné úložiště bude možné využívat nejen k zobrazování zálohovaných snímků, ale umožní i vytvářet alba a sdílet je s rodinou a přáteli. Chybět nebude ani podpora automaticky vytvářených momentek z OneDrive, které půjde sdílet s ostatními, popř. si je půjde uložit jako video.
Organizace a práce s fotografiemi bude rovněž intuitivnější – fotografie půjde procházet podle jednotlivých rozpoznaných osob, podle místa nebo času pořízení apod. Novinkou bude i detailní panel zobrazující u každého snímku EXIF, mapu s místem pořízení, histogram apod. V záplavě fotografií půjde dokonce vyhledávat přirozeným jazykem, např. „vyhledej mi fotky jezera z posledního měsíce“.
Přepracovaný editor
Aplikace se dočká i nového editoru fotografií, který bude nově rozdělen do čtyř sekcí – oříznout, vylepšit, opravit a stylizovat. K dispozici bude spousta editačních funkcí, přičemž některé z nich bude pohánět umělá inteligence – např. k odstraňování nežádoucích objektů, ke změně osvětlení apod. Editor se rovněž naučí nativně upravovat obrázky ve formátech HDR, HEIC nebo WebP.
Nasazení ještě letos
Nová verze aplikace Fotografie je od dnešního dne dostupná účastníkům programu Windows Insider, do ostré verze Windows 11 by se měla dostat ještě do konce letošního roku. Vůbec bychom se nezlobili, kdyby podobnou aplikaci Microsoft vydal i pro mobilní platformy, kde by mohla sloužit jako alternativa k Fotkám Google.