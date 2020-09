Fotoaparátů není nikdy dost. Samsung Galaxy A72 jich má mít vzadu rovnou pět

Čím víc čoček, tím lepší fotoaparát. O tom se nás v poslední době snaží přesvědčit výrobci smartphonů zejména ve střední třídě, kde pak obvykle nacházíme zbytečné 2megapixelové snímače pro makro, hloubku ostrosti nebo černobílé snímky. Že čoček není nikdy dost, bude chtít dokázat i připravovaný smartphone Samsung Galaxy A72.

Samsung Galaxy A72: 5 fotoaparátů vzadu, 1 vpředu

Podle informací serveru The Elec hodlá korejský výrobce tento telefon osadit rovnou pěti čočkami, což dříve zkoušela například společnost HDM Global u smartphonu Nokia 9 PureView. Zatímco u této Nokie měly všechny snímače podobné parametry a výhodou tohoto řešení bylo (mělo být) slučování informací z nich, Samsung prý vsadí na tradičnější sestavu:

64Mpx hlavní snímač

12Mpx širokoúhlou kameru

8Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením

5Mpx makro kamera

5Mpx hloubkový senzor

Šestým fotoaparátem do party má být 32Mpx selfie kamera. Podle přechozích spekulací by měl některý ze zmíněných fotoaparátů disponovat optickou stabilizací, čímž by Galaxy A72 stal vůbec prvním z „áčkových“ telefonů s touto schopností.

Samsung Galaxy A72 má dorazit někdy na začátku příštího roku, při premiéře jej údajně doprovodí slabší model Galaxy A52 se čtyřmi fotoaparáty. Korejský gigant údajně počítá s odbytem 30 milionů kusů těchto telefonů.