Firmy o bezpečnostních rizicích nevědí, jindy je vyhodnotí jako snesitelná. WebExpo 2022 fascinovalo plnou Lucernu

Již po čtrnácté ožila Praha největší technologickou konferencí ve střední Evropě. WebExpo letos zdvihlo laťku tím, že současné výzvy zasadilo jak do profesního kontextu – jedná se o nejnavštěvovanější konferenci lidmi z technologických profesí – tak také do obyčejného života. Účastníci si z více než 90 hodin obsahu odnesli cenné informace o zachování soukromí na internetu a vývoji slučitelným s kyberbezpečností. Připomněli si i to, jak být v těžké době morálním lídrem.

Co se děje v zákulisí technologických firem, když uvádějí nové produkty na trh

Návštěvníci letošního WebExpa se ve dnech 10.–12. června dostali k nejnovějším trendům v kybernetické bezpečnosti, ale i vývoji, designu, vedení startupů a marketingu. Pátek odstartoval přednáškou fenomenální Runy Sandvik, která pomáhá médiím jako The New York Times zachovat si svobodu slova a zároveň zaručit bezpečí novinářům a jejich zdrojům. V přednášce se přitom zaměřila na to, že každá firma musí v určité fázi vývoje rozhodnout, zda je bezpečné vypustit produkt do světa.

„A někdy je to skutečně o tom, že produkt není bezpečnostně vychytaný do detailů, ale vy se s vědomím toho rozhodnete, že riziko je únosné,“ vnímá bývalá hackerka nuance. Jako příklad uvedla zneužívání Apple AirTags stalkery, připomněla však, že Apple produkt na základě kritiky rychle vylepšil.

Nejen trh, ale i válka vyžadují změny uživatelských funkcí

Jindy váš produkt na trhu už existuje, ale rapidní změna společenské situace si vyžádá jeho zásadní změnu. Meta (bývalý Facebook) tak během války v Afghánistánu umožnil místním jedním klikem deaktivovat profil a neprozradit tak svou polohu a jiné citlivé informace. Totéž učinil letos na jaře pro Ukrajince i Rusy. „Udělat takový krok není těžké, jen se musí vždy někdo postavit a říct: Toto je naší povinností,” apelovala Runa na lídrovství v každém z nás. Do třetice zaujala historkou o skandinávské společnosti, kterou hackeři napadli v době dovolených. Jinými slovy, neznalost neomlouvá a kyberbezpečnost se týká nás všech.

Chceme si chránit soukromí, víme ale, co s kým sdílíme?

S tím beze zbytku souhlasil další dlouho očekávaný vystupující. Daniel Culthbert z Banco Santander potvrdil, že jeden špatný commit nebo chyba v UX stačí, aby ohrozily bezpečnost celého webu či produktu. Během přednášky pak ukázal, jak se failům vyvarovat. Philip Bonhard z Lloyds Banking Group pak ukázal rozsah informací, které o sobě sdílíme, aniž bychom si to uvědomovali. Nejde jen o sociální sítě a zdravotnické aplikace.

Lidé podle experta na soukromí běžně dávají souhlas s použitím informací k vědeckým účelům, aniž by si uvědomili, jak ohromnou hodnotu jejich data mají. Podobnou message měl i Lutz Schmitt – jedno odsouhlasení cookies na webu znamená, že k vašim datům o vašem chování na internetu má ihned přístup na 500 marketingových firem.

Rušno bylo u kulatých stolů, diskuse pokračovaly na lodi i v parku Grébovka

Do technologické hloubky se pak šlo v přednáškách o frontendu či designu a neméně zajímavé byly diskuse u kulatých stolů na konkrétní témata jako vedení projektů. Letos též proběhla WebExpo Pitch Competition, kde vítězný startup Stacktape získal nabitý mentorský balíček. Neméně opojný byl večerní program včetně party na lodi Cargo Gallery či zahradní grilovací párty v Pavilonu Grébovka. Neděle pokračovala workshopy. Pokud vás některé z témat zaujalo, videa jsou k dispozici zdarma na odkazu WebExpo. Příští ročník WebExpo se bude konat 19.–21. dubna 2023, vstupenky jsou v předprodeji už nyní.