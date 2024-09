Filmový megahit letošního léta míří na Disney+, nenechte si ho uniknout

Populární streamovací platforma Disney+ dostane překvapivý megahit letošního léta

Předplatitelé se mohou těšit na film V Hlavě 2, který celosvětově utržil přes 1,5 miliardy dolarů

Do služby dorazí už 25. září

Občas do kin zamíří snímek, u kterého je komerční úspěch takřka jistý. Jindy se ale na stříbrném plátně objeví film, kdy je sice úspěch očekáván, ale skutečnost předčí i ty nejdivočejší představy. To je případ také druhého dílu V hlavě, který se nejen v tuzemských kinech začal promítat v červenci letošního roku. I když první snímek byl povedený a chválený jak kritiky, tak diváky (ČSFD: 81 %), asi málokdo čekal, že pokračování naváže ve stejném duchu (ČSFD: 80 %).

Megahit V hlavě 2 míří na streamovací platformu Disney+

Celosvětové tržby z kin taktéž překonaly všechny předpoklady – doposud snímek utržil 1,5 miliardy dolarů (cca 34 miliard korun). Jen pro představu: tato částka převyšuje například loňské hity The Super Mario Bros. ve filmu (1,3 miliard dolarů, cca 29 miliard korun), Oppenheimer (853 milionů dolarů, cca 19 miliard korun) či Barbie (1,4 miliard dolarů, cca 31 miliard korun). Nyní tento megahit od Pixaru nasbírá ještě další shlédnutí, neboť míří na streamovací platformu Disney+. A kdy se tak stane? Překvapivě již brzy, konkrétně 25. září.

Ve snímku V hlavě 2 se opět podíváme, co se odehrává v hlavě Riley, tentokrát čerstvé teenagerky. A nutno říci, že se zde dějí velké věci – ve velícím centru probíhají neočekávané stavební práce, aby se sem vešli překvapiví noví hosté: zbrusu nové emoce. Radost, Smutek, Vztek, Strach a Nechuť, kterým se už dlouho dařilo mít všechno pěkně pod kontrolou, se ocitají v rozpacích, když se jejich společnost rozroste o další pocity, jako je Stud či Úzkost. Právě ta začne v hlavě dospívající dívky přebírat otěže, přičemž to nedopadne úplně tak, jak by očekávala. Snímek V hlavě 2 je zajímavou sondou do duše mladého člověka, který si užijí jak děti, tak dospělí.