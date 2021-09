Filmařský režim: jaká kouzla a čáry stojí za největší vychytávkou nových iPhonů?

Už tento pátek se začnou prodávat nové iPhony, které Apple představil v minulém týdnu. Jablečné telefony prošly mezigenerační evoluční změnou, pravděpodobně největší posun kupředu se odehrál v oblasti fotoaparátu. V Cupertinu se věnovali jak hardwarové, tak softwarové stránce, přičemž z fotonovinek nejvíce vyčnívá tzv. Filmařský režim (Cinematic mode). Díky němu jsou nové iPhony schopné zaznamenávat video, které minimálně podle prvních marketingových záběrů vypadá, jako by bylo natočeno výrazně dražší technikou. Co filmařský režim přesně je a jak na iPhonech funguje?

Filmařský režim: práce s hloubkou a inteligentní přeostřování

Výrobci fotomobilů se v posledních letech pokouší o co nejpřirozenější bokeh efekt, tedy o to, aby byl focený objekt byl dokonale ostrý, zatímco pozadí za ním rozmazané. Bohužel optika smartphonů nedovolí tento efekt vykouzlit přirozenou cestou, takže si výrobci mobilů vypomáhají softwarem a umělou inteligencí, která objekt v popředí „ořeže“ a pozadí za ním rozmaže. Dosud jsme se s tímto umělým bokeh efektem setkávali především u fotografií, nové iPhony jej ale umí nasadit i do videa.

Ve Filmařském režimu jsou videa natáčena s nízkou hloubkou ostrosti, aby snímaný objekt co nejvíce vynikl. Jakmile se však ve scéně objeví jiná osoba, systém na ni zcela automaticky přeostří. Pokud nebudete s výsledky automatiky spokojení, přichází na řadu asi nejpůsobivější vlastnost tohoto režimu – zaostření si můžete kdykoliv dodatečně změnit, stejně tak lze zpětně volit úroveň bokeh efektu.

Jak to funguje v reálu?

Filmařský režim najdete ve výchozí aplikaci fotoaparátu jako nový režim. Výstupem je ve výchozím nastavení video v poměru stran 16:9 ve Full HD rozlišení při 30 snímcích za vteřinu a aktivovaným Dolby Vision HDR. Oproti klasickému záznamu neuvidíte v levém horním rohu rozlišení a snímkovou frekvenci, ale clonové číslo, které lze před zahájením natáčení změnit a tím zvolit míru rozmazání pozadí.

Po stisku červeného tlačítka začne iPhone zaznamenávat nejen obraz, ale zároveň i hloubkovou mapu pro každý jednotlivý snímek, která se bude hodit při případné potřebě budoucího přeostření na konkrétní objekt a k softwarovému rozmazání zbytku.

Kontinuální záznam hloubkové mapy je výpočetně velmi náročná operace, a proto je ve Filmařském režimu omezeno maximální rozlišení obrazu a snímkovací frekvence. A ze stejného důvodu je Filmařský režim (čas na hořkou pravdu) podporován pouze nejnovějšími iPhony s čipsetem Apple 15 Bionic, na minulých generacích si novinku nevyzkoušíte.

Inteligentní ostření

Abyste měli s postprodukcí co nejméně práce, snaží se Filmařský režim přeostřovat automaticky. Stačí, když se na scéně objeví nový člověk, zvíře nebo předmět (popř. člověk natočí hlavu), iPhone pomocí neuronových sítí vyhodnotí, že je čas mu věnovat pozornost a plynule na něj přeostří.

Vtipné je, že iPhone se umí na přeostření připravit; pokud například natáčíte hlavním fotoaparátem, telefon díky širokoúhlé kamerce s předstihem pozná, že se někdo blíží do záběru. Ostření můžete měnit i klepnutím na objekt, přičemž po potvrzení druhým klepnutím pak iPhone udržuje tento objekt ostrý, i když se pohybuje.

Filmařský režim si můžete užívat na všech fotoaparátech, včetně selfie kamery, k dodatečné úpravě ostření pak můžete využít aplikace Fotografie přímo v telefonu nebo Final Cut Pro nebo iMovie na počítači Mac.

Jak se vám Filmařský mód líbí. Našli byste pro něj využití (klidně i na telefonech jiných značek)?