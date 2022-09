Fascinující detail: iPhone 14 dostal zajímavou funkci, kterou znáte z Macu

Zdaleka ne všechny novinky spojené s nově uvedenými iPhony 14 prezentoval Apple přímo na včerejší konferenci. Kupříkladu se nezmínil o tom, že všechny nové iPhony obdržely příjemnou perličku z počítačů Mac. Jakmile telefon zapnete, kromě rozsvíceného loga se ozve unikátní zvuk.

Příjemnou vychytávku však musíte ručně zapnout – ve výchozím stavu je vypnutá. Najdete ji v Nastavení pod položkou Zpřístupnění. Kromě roztomilé připomínky podobného zvuku u Maců, iMaců a MacBooků totiž má funkce i skutečně praktický účel. Jednoduše totiž nevidomé či jinak zrakově postižené informuje o tom, že se jim právě zapnul telefon.

iPhone 14 Pro will have the option for a startup and shut down sound https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 8, 2022