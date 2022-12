Fanoušci na mistrovství světa v Kataru přišli na famózní způsob, jak se chránit před šmírovacími kamerami

Šampionát v Kataru plní stránky novin nejen fotbalem, ale i technologickými novinkami

Účinnou zbraní proti šmírovacím kamerám jsou speciální malůvky na obličej

22. fotbalové mistrovství světa ukázalo, že není vhodné pořádat sportovní událost roku v zemi, která neuznává základní lidská práva. Alespoň pro tamní autority, protože na to snad média nikdy víc neupozorňovala. Kromě toho ale připomnělo, že všudypřítomný orwellovský „Velký bratr“ se stává běžnou součástí našich životů s tím, jak se zlepšují technologie.

V rámci 8 nově vybudovaných stadionů dohlíží na návštěvníky turnaje 1 500 bezpečnostních kamer s integrovanou technologií rozpoznání obličeje. Další takové šmírovací kamery jsou umístěny na ulicích hlavního města Dauhá. Mají zajišťovat bezpečnost a fungovat jako prevence před výtržnictvím i terorismem.

Niyas Abdulrahman, člověk zodpovědný za technologie na MS 2022 v Kataru, řekl agentuře AFP následující: „To, co zde vidíte, je nový standard, nový trend v provozování sportovišť. Od Kataru je to dar světu sportu. To, co zde vidíte, je budoucnost moderních stadionů.“

Společnost Virtue Worldwide se však rozhodla neponechat nic náhodě. S pomocí AI neuronky Midjourney vytvořila speciální malůvky na obličej inspirované subkulturou juggalo. Návrhy si můžete prohlédnout na oficiálním instagramovém profilu a nutno uznat, že rozložení obrazců na tváři i pouhým okem výrazně mění obličejové rysy.

Podle prvotních testů provedených ještě před startem mistrovství měla kamufláž 80% úspěšnost. Masky namalované přímo na tváři tedy dokáží ve většině případů zmást šmírovací kamery, ale zároveň poslouží jako ideální dekorace obličeje pro fotbalový zápas, jak poznamenal Tao Thomsen, jeden z autorů projektu.