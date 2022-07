Fanoušci Marvelu, zbystřete. Xbox ve tvaru Thorova kladiva si zamilujete

Limitované edice herních konzolí nejsou ničím neobvyklým. Ať už jde o Sony, Nintendo, nebo Microsoft, k příležitostem různých výročí nebo jako pocta důležitým hrám uvádějí na trh vcelku často speciální provedení konzolí v omezeném počtu kusů. Právě posledně jmenovaný se svým Xboxem představuje „limitky“ jako na běžícím páse – z těch nejzajímavějších lze zmínit například Minecraft a Cyberpunk edici Xboxu One, Star Wars edici Xboxu 360 nebo nedávnou Stranger Things edici Xboxu Series S.

Tentokrát firma z Redmondu představila již druhou limitku aktuální konzole Xbox Series X. Po poctě vlajkové značce Halo nyní přetvořila konzoli do podoby Thorova kladiva k příležitosti premiéry filmu Thor: Láska jako hrom. Konzole dostala šedou nálepku imitující kladivo Mjölnir včetně násady k ní připojené. Samozřejmostí je také logo filmu na boku zařízení.

The Xbox Series X is looking a little different after a bit of love and thunder.

Follow @Xbox and RT with #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes for a chance to win this epic Mjolnir-themed Series X. Best of luck!

Ages 18+. Ends 7/21/22. Full rules here: https://t.co/1KilI1KnGy pic.twitter.com/P2pOltFEQG

— Xbox (@Xbox) July 1, 2022