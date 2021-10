Facebook se přejmenovává. Pomůže nový název smýt hříchy minulosti?

V těchto dnech se koná výroční konference Facebook Connect, přičemž hned na úvod jsme se dozvěděli jednu poměrně zásadní novinku – společnost Facebook se oficiálně přejmenovává na „Meta“. Facebook totiž už dávno není pouze modrou sociální sítí; jedná se o velkou firmu, pod jejímž křídly je sdružena obrovská spousta produktů.

Facebook už dávno není jenom sociální síť

Ředitel společnosti Mark Zuckerberg při oznamování této změny uvedl, že název Facebook zdaleka nezahrnuje vše, co jeho společnost dělá. Původní značka byla úzce spojována pouze s jedním produktem, avšak nový název má jasně dávat najevo, že je firma jakýmsi metaversem sdružujícím více odvětví. Posláním firmy má být i nadále sbližování lidí, ať už prostřednictvím sociálních sítí či skrze virtuální a rozšířenou realitu.

Názvy jednotlivých produktů se měnit nebudou, pod společností Meta se tak i nadále budeme setkávat se sociálními sítěmi Facebook a Instagram, komunikátory Messenger a WhatsApp, popř. s náhlavními soupravami Oculus. Měnit se nebude ani korporátní struktura firmy, pouze se změní kvartální vykazování finančních výsledků, které se rozdělí do dvou segmentů – Family of Apps and Reality Labs. Budete-li chtít sledovat cenu akcií společnosti Meta, budete si muset od 1. listopadu „naladit“ zkratku MVRS.

Přejmenování Facebooku připomíná šest let staré přejmenování společnosti Google na Alphabet, které proběhlo prakticky ze stejného důvodu – značka Google byla spojována s vyhledáváním na internetu, avšak mezi její působnost patřila spousta dalších odvětví. Uvidíme, zda se rebranding Facebooku pozitivně projeví na vnímání celé firmy, která v posledních letech prošla několika kontroverzními kauzami.