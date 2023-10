Facebook se inspiroval Telegramem. Okopíruje od něj tuhle populární funkci

Oblíbená funkce vysílacích kanálů, tedy jednostranná komunikace v rámci skupiny, míří na Facebook

Integrace se dočká také populární chatovací aplikace Messenger

Novinka dorazí k uživatelům v průběhu následujících týdnů

Když to nemůžeš koupit, okopíruj to. I takto by se dalo shrnout chování giganta v segmentu sociálních sítí jménem Meta, který už pohltil řadu zajímavých firem, aby jejich nápady integroval do svých produktů. Jakmile se některá společnost vzpírala nákupu, Meta neváhala a její nápad jednoduše integrovala do svého produktu i bez ní, čímž ji často odsoudila k záhubě. Tentokrát je v hledáčku Mety oblíbený „kecálek“ Telegram, který sice nechce koupit, ale nestydí si k němu chodit pro inspiraci.

Funkcí, která sociálního giganta zaujala, jsou takzvané vysílací kanály. Jedná se o specifický typ skupinového chatu, kdy jeden uživatel založí skupinu, do které pozve ostatní uživatele, avšak jen zakladatel může do skupiny přidávat nové příspěvky, ať už se jedná o textové či hlasové zprávy, nebo audiovizuální obsah. Tyto skupiny mohou mít různé účely, například mohou usnadnit jednostrannou komunikaci od zaměstnavatele směrem k zaměstnancům, případně ji mohou využívat tvůrci a firmy, aby sdíleli novinky se svými sledujícími.

Meta už vysílací kanály spustila v případě Instagramu a WhatsAppu, tentokrát se však dostane také na zdaleka nejpopulárnější Facebook a druhého „kecálka“, kterým je Messenger. V rámci největší sociální sítě světa budou vysílací kanály k dispozici pro správce stránek, u Messengeru poté půjde o standardní integraci do rozhraní aplikace. O přesném datu integrace vysílacích kanálů prozatím nemáme žádné informace, mělo by se tak ale stát v průběhu následujících týdnů.