Facebook sbírá vaše data a trénuje na nich umělou inteligenci. Poradíme, jak se bránit

Mark Zuckerberg se netají tím, že Meta sbírá veřejná data pro trénink AI

Ne každému se ale tato praktika líbí

Pokud tomu chcete zabránit či minimálně sběr dat ztížit, máme pro vás několik tipů

Sociální síť Facebook má patrně každý z nás. Celosvětově patří mezi nejpopulárnější, a i když co do aktivity uživatelů už to není, co to bývalo, stále se na ní nachází a průběžně objevuje velké množství dat. Ty Facebook využívá primárně pro lepší cílení reklamy, nicméně s rapidním rozvojem umělé inteligence mají tato data potenciálně i další využití právě v této oblasti. Jazykové modely umělých inteligencí se totiž na volně přístupných datech z Facebooku mohou poměrně snadno zlepšovat, přičemž nám jako uživatelům z toho neplyne žádný přímý benefit.

To ostatně potvrdil také sám Mark Zuckerberg během prezentace čtvrtletních finančních výsledků za 4. kvartál roku 2023. „Na Facebooku a Instagramu jsou stovky miliard veřejně sdílených obrázků a desítky miliard veřejných videí, což je podle našich odhadů více než soubor dat Common Crawl, a lidé také sdílejí velké množství veřejných textových příspěvků v komentářích v našich službách,“ uvedl Zuckerberg. To znamená následující: namísto využívání datové sady Common Crawl pro trénování umělé inteligence Meta používá naše veřejná data jako ChatGPT. A protože jsou veřejná, nemusí od nás dostávat svolení ani nám za ně platit.

Co dělat v případě, že nechcete, aby Facebook sbíral vaše veřejné osobní údaje a trénoval na nich umělou inteligenci? Možných opatření je hned několik.

Vyplnění formuláře Práva subjektu generativních AI údajů

Facebook má na svých stránkách v centru nápovědy ukrytý formulář, přes který můžete odesílat žádosti nebo uplatňovat svá práva ve vztahu ke svým osobním údajům od třetích stran, které se používají k učení modelů generativní AI společnosti Meta. V tomto případě je zde ale jeden háček – jedná se pouze o žádost, přičemž není garantováno, že mu Meta vyhoví. Navíc v žádosti musíte uvést všechna zadání, na která jste od generativní AI dostali odpovědi, ve kterých se objevily vaše osobní údaje, což také nemusí být ve všech případech jednoduché.

Odstraňte přístup aplikací třetích stran

Další možností je odstranění přístupu aplikací třetích stran k vašemu profilu. Těch se za léta používání mohlo nasbírat opravdu hodně, přičemž řada z nich může využívat vaše data k trénování jazykových modelů umělé inteligence. V sekci Nastavení a soukromí zvolte nastavení, kde následně vyberte nabídku Aplikace a weby. Zde uvidíte všechny weby a aplikace, které mají přístup k vašim údajům.

Úprava předvoleb pro reklamu

Reklamou je Facebook živ a s tím mnoho nenaděláte, pakliže nechcete za používání populární sociální sítě platit měsíční poplatky. Alespoň malou kontrolu nad využíváním svých dat nicméně máte. V sekci Nastavení a soukromí zvolte nastavení, kde následně vyberte nabídku Centrum účtů. Zde se nachází položka Předvolby pro reklamy. Zde si můžete upravit své preference, co se týče zobrazování reklam a jejich personalizace, případně si můžete i aktivovat předplatné, pakliže se chcete komerčních sdělení zbavit úplně.

Vypnutí sledování aktivity mimo technologie společnosti Meta

Jak je dobře známo, Meta o vás sbírá údaje i v případě, kdy přímo nevyužíváte Facebook či Instagram. Skrze různé pluginy o vás shromažďuje informace například na webech, jako je eBay či Booking.com, ale v praxi jich je mnohem více. Pokud chcete vypnout možnost shromažďování dat mimo služby Mety, zamiřte do sekce Nastavení a soukromí, zvolte nastavení, kde následně vyberte nabídku Centrum účtů. Zde se nachází položka Vaše údaje a oprávnění, v rámci které si můžete nechat zobrazit Vaši aktivitu mimo technologie společnosti Meta. Tady stačí zvolit Správu budoucí aktivity a následně Odpojit budoucí aktivitu, kdy stránky mimo Metu nebudou zasílat sociálnímu gigantovi žádné informace, přičemž zároveň smažou i vaši minulou aktivitu.

Tyto kroky vás pravděpodobně zcela neochrání od toho, aby Meta sbírala vaše osobní údaje pro trénování umělé inteligence, ale minimálně jí tuto činnost výrazně ztíží.