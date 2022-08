Facebook od rána tropí hlouposti. Také se vám zobrazují krůtí sendviče?

Největší sociální síť světa Facebook trápí kuriózní chyba. Řada uživatelů začala na své zdi vídat nechtěné příspěvky ze stránek filmových hvězd, hudebních skupin či jiných slavných osobností a uskupení. V praxi stránky Lady Gaga, Nirvany či The Beatles sdílejí všem sledujícím zprávy, které fanoušci píší přímo jim.

Tuto příležitost si pochopitelně nenechali ujít internetoví vtipálci a už nyní koluje po Facebooku celá řada vtipných koláží. Jedním z nejvíce sdílených příspěvků je obrázek krůtího sendviče s popiskem „pokud tento sendvič vidíte, sdílejte jej na facebookové stránky dalších celebrit, aby se dostal k co nejvíce lidem“. Pokud tak dotyčný učiní, je velká pravděpodobnost, že obrázek s oblíbeným pokrmem spatří všichni fanoušci facebookové stránky konkrétní celebrity.

Is anyone else’s Facebook broken or have I been hacked. This is my entire feed pic.twitter.com/nQwvtLqRjT

— chris🧣 (@chrismearle) August 24, 2022