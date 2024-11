Exkluzivní doména za 350 milionů korun? Tvůrci ChatGPT si pořádně vyhodili z kopýtka

OpenAI, tvůrci populárního ChatGPT, si pořídili novou doménu: chat.com

Doména mohla stát až přes 15 milionů dolarů, tedy zhruba 357 milionů korun

Podle spekulací může doména naznačovat budoucí generaci AI

Společnost OpenAI získala něco, co bysme mohli s docela klidným svědomím nazvat jednou z nejhodnotnějších domén na světě. Chat.com. Kam taková doména nyní směřuje, teď nejspíš ani nemusíme spekulovat, uhádne to prakticky každý. Svým způsobem na doméně nic neběží, ale je přesměrovaná na chatgpt.com.

Chat.com

Šéf OpenAI Sam Altman tuto novinku minulý týden nenápadně oznámil jednoslovným příspěvkem na síti X: „chat.com.“ Po zadání do prohlížeče nyní doména přesměruje návštěvníky na ChatGPT, byť je potřeba dodat, že chat.com není zatím novou hlavní doménou populární služby OpenAI. Hlavní doména chatgpt.com pořád funguje.

Kolik za takovou doménu museli OpenAI zaplatit? Inu, to veřejně, oficiálně nikdo neví. Pouze se spekuluje o tom, že hodnota chat.com mohla být vyšší než 15 milionů dolarů (cca 357 milionů korun). Dharmesh Shah, zakladatel a technický ředitel společnosti HubSpot, původně získal doménu chat.com za 15,5 milionu dolarů (cca 370 milionů korun) na začátku roku 2023, podle zdrojů serveru The Verge. Shah se tak nyní domény zbavil, pouze se spekuluje, zda za ni dostal méně, více, nebo zda nebyla třeba část platby například v akciích.

Původně měl Shah získat doménu chat.com proto, aby se stal zastáncem konverzačních rozhraní, což je podle něj koncept, který bude v budoucnu klíčový pro uživatelská rozhraní. Již dříve se na LinkedInu podělil o to, že považuje UX založené na chatu (#ChatUX) za nastupující trend v oblasti softwaru, přičemž generativní umělá inteligence umožňuje intuitivnější interakce v přirozeném jazyce mezi uživateli a digitálními rozhraními.

Za kolik?

Ačkoli se odhadovaná cena 15 milionů dolarů může zdát absurdní, pro společnost OpenAI, která nedávno získala investici ve výši 6,6 miliardy dolarů (cca 157 miliard korun), představuje de facto jen drobné.

Firma sice vzhledem ke svým gigantickým nákladům nevydělává kdovíjaké astronomické částky a nebýt zmíněného investičního kolečka by tu asi v současné podobě dlouho nevydržela. Nicméně právě po získání takových investic se může dovolit kupovat podobné domény.

Víc než jen doména?

Internetem kolují i úvahy, zda by doména chat.com nemohla naznačovat budoucnost příštích modelů OpenAI. Tedy toho, že by například nemusely být postavené na stávající architektuře předtrénovaných transformátorů (ono „GPT“ v ChatGPT totiž znamená generative pre-trained transfromer), ale mohly by stát na něčem úplně jiném.

Nakolik bude taková spekulace časem třeba reálná, se teprve uvidí. Ono je totiž klidně možné, že si v OpenAI teď prostě mohou dovolit cokoliv, a tak si prostě jen dopřáli hezkou doménu.