Evropští operátoři spojují síly, chtějí vyšachovat Muskův Starlink ze hry

- Operátorské špičky v Evropě oznámily společný záměr vybudovat satelitní internet
- Cílem je vytvořit konkurenci pro satelitní systém Starlink
- Muskova společnost tento záměr kritizuje
Satelitní internet v poslední době nabyl nejen na dostupnosti, ale také na popularitě. Ostatně není se čemu divit, neboť spolehlivé připojení takřka kdekoli se ukázalo jako zásadní nejen pro odlehlé oblasti, ale také kupříkladu pro vedení úspěšných bojových operací. Mezi nejspolehlivější a nejdostupnější řešení patří Starlink Elona Muska, který si můžete objednat také v našich končinách. Ne všichni jsou ale s tímto řešením spokojení, především pak čtveřice evropských operátorů. Nicméně ani pro běžného uživatele není jistě komfortní být závislý na vrtoších excentrického miliardáře.
Nezávislost na americkém systému
Operátoři Deutsche Telekom, Orange, Telefónica a Vodafone podepsali prohlášení o společném záměru, v němž uvádějí, že zvažují společnou nabídku na získání frekvenčního spektra, které by umožnilo vytvořit evropskou satelitní konkurenci pro službu Starlink od SpaceX v oblasti přímého připojení. Tito čtyři telekomunikační giganti uvádějí, že by se postarali o pozemní infrastrukturu, zatímco samostatný, dosud nezveřejněný partner, by zajistil satelitní konstelaci.
„Máme jasný záměr: cílem je uspokojit poptávku zákazníků po plošném pokrytí v oblastech s nedostatečným pokrytím, posílit odolnost veřejných sítí, chránit kritickou komunikaci a podpořit rozvoj evropské družicové konstelace. V rámci tohoto projektu plánují čtyři operátoři vybudovat v Evropě klíčovou pozemní síťovou infrastrukturu i zásadní koordinační a monitorovací funkce, aniž by přímo investovali do satelitní konstelace. Tyto služby zajistí satelitní partner, který teprve bude vybrán,“ uvádí operátoři ve společném prohlášení.
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Nejen v Evropě mají operátoři cíl vytvořit konkurenci pro Starlink. Američtí operátoři AT&T, T-Mobile a Verizon oznámili počátkem tohoto roku vlastní spolupráci, jejímž cílem je sjednotit frekvenční spektrum ve venkovských oblastech a v oblastech bez signálu, aby se zvýšila kapacita, zlepšila zákaznická zkušenost a pomohlo se satelitním poskytovatelům oslovit více zákazníků prostřednictvím jednotné platformy. V květnu Evropská unie uvedla, že zvažuje plán vyhradit část pásma 2 GHz pro evropské firmy, aby mohly nabízet satelitní služby. Tento návrh však samotná firma SpaceX kritizovala s tím, že by to zhoršilo pokrytí na Ukrajině.