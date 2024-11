Evropská unie prověřuje výrobce Gorilla Glass. Opět se mluví o monopolních praktikách

Evropská komise (EK) zahájila vyšetřování americké společnosti Corning, která vyrábí krycí skla pro smartphony různých značek. Existuje totiž podezření, že firma zneužívá své dominantní postavení a ohýbá volný trh.

Zástupci Evropské unie (EU) se obávají, zdali potenciální monopolní přístup Corning uměle nenavyšuje ceny ochranných skel coby integrální součástky při výrobce mobilních telefonů. Přece jen, skla Gorilla Glass najdeme u telefonů značek jako Samsung, Google, Motorola, Xiaomi nebo Apple.

Commission 🇪🇺 opens antitrust investigation into possible anticompetitive practices by Corning over cover glass for electronic devices 👇

