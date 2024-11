Další astronomická pokuta pro Apple? Evropská unie kvůli Spotify chystá další tahanice

Evropská komise zvažuje o udělení vysoké pokuty společnosti Apple za údajné zneužívání pravomocí skrze App Store

Vyšetřování bylo zahájeno v roce 2019 po stížnosti Spotify, které tvrdí, že Apple záměrně brání uživatelům najít levnější alternativy k předplatnému

Společnost považuje rozhodnutí EU za neodůvodněné a tvrdí, že podmínky App Store jsou férové

Spor mezi Applem a Spotify začal v roce 2019 poté, co Spotify podalo oficiální stížnost na podmínky v App Store. Spotify tvrdilo, že Apple využívá své dominantní postavení tím, že účtuje vysoké poplatky za nákupy v aplikacích a brání konkurenčním aplikacím propagovat levnější alternativy přímo na své platformě. Toto omezení údajně způsobuje, že uživatelé platí vyšší ceny za předplatné hudebních aplikací, což se nelíbí nejen společnosti Spotify, ale i dalším poskytovatelům streamovacích služeb.

Evropská komise oznámila, že pokuta by mohla dosáhnout až zhruba 46 miliard korun, což je více, než se původně očekávalo. Původní odhady činily přibližně 12,5 milionů korun, nakonec však byla navržená pokuta několikanásobně vyšší. Tento krok má vyslat silný signál ostatním technologickým gigantům, že EU přistupuje k ochraně trhu velmi vážně.

Zneužíval Apple dominantní pozice?

Evropská komise obvinila Apple z toho, že pomocí svých pravidel brání vývojářům hudebních aplikací, aby své uživatele informovali o možnostech levnějšího předplatného mimo App Store. Tento přístup měl podle komise vést k tomu, že uživatelé iOS platili za předplatné více než by bylo nutné, což je považováno za nekalou obchodní praktiku.

Apple odmítá obvinění z monopolních praktik a tvrdí, že podmínky jejich digitálního obchodu jsou nastaveny tak, aby chránily uživatele a zajistily bezpečné používání aplikací. Společnost oznámila, že se proti rozhodnutí Evropské komise hodlá odvolat. Argumentuje tím, že evropský trh je pro Apple klíčový a že postupuje vždy v souladu s platnými pravidly a zákony.

Pokud bude pokuta vyměřena v plné výši, může mít dalekosáhlé důsledky nejen pro Apple, ale i pro další technologické giganty působící na evropském trhu. Rozhodnutí by mohlo vytvořit základ pro další vyšetřování a pokuty zaměřené na obchodní praktiky velkých korporací.

Jestliže bude pokuta potvrzena, Apple by mohl být nucen upravit pravidla jejich digitálního obchodu pro evropský trh, což by mohlo otevřít cestu pro levnější a dostupnější předplatné hudebních služeb. Případ zároveň může urychlit zavádění nových regulací, které by měly zabránit velkým technologickým firmám v omezování konkurence.