EU si nedá pokoj! Do roku 2027 chce vyměnitelné baterie, a to nejen v telefonech

EU prosadí mezi výrobci působícími v Evropě uživatelsky vyměnitelné baterie

Dočkat bychom se měli v roce 2026 až 2027 a nařízení se dotkne dokonce i elektromobilů

Poté, co Evropská unie nařídila výrobcům nasadit do svých elektronických zařízení port USB-C (povinnost má platit od konce roku 2024), se chystá na další velkou věc, kterou zatím přezdívá „bateriová regulace“. Ve snaze učinit lithium-iontové či lithium-polymerové akumulátory udržitelnější a v konečné fázi ekologičtější na recyklaci, zavede EU povinnost uživatelsky vyměnitelných baterií.

Výrobci elektroniky dostanou zhruba 3 a půl roku na to, aby se na toto nařízení připravili. Pokud tedy návrh projde, začne skutečně platit až na pomezí let 2026 a 2027, nedojde-li ještě ke zpoždění. Trochu úsměvné je, že uživatelsky vyjímatelné baterie budou muset mít nejen smartphony, u kterých si to umíme dobře představit, ale nejspíš i další elektronická zařízení, také průmyslové stroje, elektrické koloběžky a rovněž auta na elektrický pohon.

Zároveň, aby toho výrobci elektroniky neměli na bedrech málo, budou ještě povinni upravit proces výroby těchto baterií. Nově budou muset pohlídat podíl recyklovaných materiálů: alespoň 16 % kobaltu, 85 % olova a také minimálně 6 % lithia a 6 % niklu, všechno recyklované.