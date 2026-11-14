EU chce zatočit s nekalými videoherními praktikami: lootboxům a influencerům zvoní hrana

- Evropská unie si posvítí na nekalé praktiky na videoherním trhu
- Trnem v oku jsou jí třeba lootboxy či nepřiznaný marketing influencerů
- Návrh zákona o digitální spravedlnosti ale ještě čeká dlouhá cesta
Ve videoherním byznysu se točí nemalé peníze, což ovšem není žádná velká novinka. Samotný vývoj také není jednoduchá a levná záležitost, tudíž je poměrně logické, že se vývojáři a distributoři snaží hledat cesty, jak vydělat nad rámec samotného prodeje her. Jedním z kontroverzních řešení jsou kupříkladu takzvané lootboxy, tedy do jisté míry náhodné přidělení virtuálního předmětu výměnou za skutečné peníze. Vzhledem k tomu, že hry často hrají i děti, které jen málokdy poznají míru, jsou tyto praktiky minimálně problematické.
Přísnější pravidla pro influencery a lootboxy?
Toho si je vědoma také Evropská unie, která se těmto praktikám rozhodla učinit přítrž. Platformy nyní čelí nové vlně rozsáhlých předpisů, jejichž cílem je zajistit „spravedlivější online zážitek“. Nově navrhovaný zákon o digitální spravedlnosti (Digital Fairness Act, DFA), který ve středu zveřejnila Evropská komise, má za cíl bojovat proti praktikám, které zneužívají spotřebitele k tomu, aby trávili více času online a utráceli více peněz. Mezi tyto praktiky patří například zavádějící informace o cenách či dostupnosti, návykové designové prvky, jako jsou právě lootboxy, nepřiznaný marketing prostřednictvím influencerů a další.
„Tento zákon bude chránit spotřebitele všech věkových kategorií při nakupování zboží či služeb na internetu,“ uvedla Evropská komise ve svém tiskovém prohlášení. „Znamená to také spravedlivější podmínky hospodářské soutěže pro podniky, které podle odhadů ušetří spotřebitelům v EU až 13,7 miliardy eur (331 miliard korun) ročně.“ Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh, bude směrnice před svým přijetím podléhat různým schvalovacím procesům v Evropském parlamentu a Radě Evropské unie.
Rozsah navrhovaných omezení je široký a mohl by mít významný dopad na podstatnou část online digitálního prostředí, od algoritmů na platformách YouTube, TikTok a Meta ,až po chatboty s umělou inteligencí a aplikace jako Duolingo, které uživatele neúnavně pobízejí k další interakci. Některé herní organizace již návrh ostře kritizovaly a označily jeho omezení týkající se virtuálních měn, lootboxů a nabízení mikrotransakcí nezletilým za neproveditelná, neopodstatněná a nepřiměřená.