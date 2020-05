Éra 5G telefonů teprve začíná, Xiaomi už se zapojuje do vývoje 6G

Xiaomi je jakožto čínský drak považován za značku, která vyrábí skvělé zařízení s dostupnou cenovkou. To platilo až do představení vlajkových modelů řady Mi 10, které jsou s konkurencí srovnatelné nejen výbavou, ale také cenou. Jedním z důvodů, proč jsou Mi 10 dražší než předchůdci, je použitý čipset Snapdragon 865 s 5G. A právě 5G je momentálně hlavním tématem pro Xiaomi. To nyní čistí v domovské Číně sklady pro telefony s 5G. Nedávno představená řada Redmi 10X je dosud zřejmě nejlevnějším způsobem, jak se dostat k 5G sítím.

Lei Jun, CEO Xiaomi, se v nedávném rozhovoru pro čínská média vyjádřil k budoucnosti značky. Ta má postupně plně přejít na 5G a padla slova o zkoumání možností satelitního připojení k internetu. Lei navíc prozradil, že Xiaomi je v začátcích výzkumu 6G sítí. Na tom by mělo spolupracovat s Huawei a Samsungem. Žádné další informace o této daleké budoucnosti jsme se nedozvěděli. Výzkum a vývoj však pokračuje mílovými kroky kupředu a za pár let může být používání internetu úplně jiným zážitkem.