Epic Store rozdává parádní strategii Total War: Warhammer

Epic Games Store aktuálně nabízí k bezplatnému stažení dva žánrově odlišné tituly. Prvním z nich je akce z pohledu první osoby City of Brass. Patrně větším lákadlem pro většinu hráčů je však parádní strategie Total War: Warhammer, která kombinuje vytříbenou hratelnost válečnické série s fantastickými reáliemi značky Warhammer.

City of Brass

V City of Brass čekají na hráče procedurálně generované oblasti inspirované arabskou sbírkou pohádek Tisíc a jedna noc. Hráč se zhostí role zloděje, který se musí probojovat až do samotného srdce mýtického města, kde na něj čeká schovaný poklad. Na cestě za bohatstvím se však musí vypořádat s nebezpečnými nástrahami v podobě všemožných pastí a nepřátel.

Total War: Warhammer

Total War: Warhammer je prvním dílem nedávno dokončené trilogie, ve které proti sobě stojí znepřátelené frakce z fiktivního fantastického světa Warhammer Fantasy. Z pohledu hratelnosti jde o kombinaci tahové strategie a taktického válčení v reálném čase, na které jsou fanoušci této herní série zvyklí. Titul, který vyšel v roce 2016, ve své době sklízel nadšené ohlasy hráčů i novinářů.

Total War: Warhammer - Karl Franz of the Empire Trailer

Nabídka potrvá do 7. dubna, kdy ji vystřídá nová dvojice – mysteriózní dobrodružství The Vanishing of Ethan Carter a zdařilá plošinovka s prvky roguelike Rogue Legacy.