Epic rozdává zdarma pandemický hit Among Us. Dokážete odhalit záškodníka?

Obchod Epic Games Store pokračuje v rozdávání tajemných her zdarma. Po basketbalovém simulátoru NBA 2K21 si uživatelé mohou bezplatně přidat do své digitální knihovničky populární multiplayerovou záležitost Among Us, která sice bez většího ohlasu vyšla už v roce 2018, obrovské vlny popularity se však dočkala až o dva roky později během pandemie koronaviru.

Hra se soustředí kolem posádky vesmírných cestovatelů, kteří mají za úkol plnit různorodé úkoly, v čemž se jim snaží zabránit jeden či více záškodníků. Nabízená verze hry podporuje funkci cross-play, tudíž si můžete bez problému zahrát s hráči, kteří si hru zakoupili například na Steamu.

Nabídka potrvá do 3. června, kdy ji vystřídá jiný tajemný titul.