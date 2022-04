Epic a Lego chystají společný metaverse. Bude cílit na děti a rodiny

Okolo fenoménu metaverse se v poslední době hodně hovoří, avšak prozatím nikdo nedokázal představit funkční koncept, který by zaujal masy. To se pokusí změnit spolupráce dvou zábavních gigantů – videoherní společnosti Epic Games, která má na svém kontě například megahit Fortnite, a dánské firmy Lego, která svými plastovými kostičkami baví děti i dospělé už více než 70 let.

Obě společnosti se dohodly, že vytvoří společný metaverse, který se bude zaměřovat především na děti a mladistvé. „Těšíme se, až budeme moci společně vytvořit metaverse, který bude plný zábavy jak pro děti, tak pro celé rodiny,“ nechal se slyšet Tim Sweeney, generální ředitel Epicu. Kromě obecných proklamací jsme se nicméně nedozvěděli žádné detaily o tom, jak by případný společný metaverse měl vypadat, co by mělo být jeho obsahem či z čeho bude pramenit ona zábavnost.

Pozitivní ovšem je, že se někdo chopil příležitosti vytvořit metaverse pro budoucí generace, pro které bude pobyt ve virtuálním prostředí mnohem přirozenější než pro tu současnou. Otázkou ovšem zůstává, jak si Lego a Epic poradí s ochranou dětí – prostředí plné nezletilých a mladistvých bude velkým lákadlem pro celou řadu sexuálních deviantů, které nebude snadné odhalit.