EMUI 11 přichází. Základem je Android 10, v budoucnu půjde přejít na HarmonyOS

Společnost Huawei včera na úvodní keynote své vývojářské konference představila několik novinek, mezi nimi i jedenáctou verzi své nadstavby EMUI pro Android. Nové prostředí přináší několik zajímavých novinek, jedno drobné (i když předvídatelné) zklamání a jedno velké překvapení.

Nejprve si v rychlosti projděme novinky. EMUI 11 přináší do systému hromadu změn, spíše vizuálního rázu.

Dr. Wang Chenglu introduces EMUI 11 with a refreshed look and features that put you at the heart of the digital experience. #HDC2020 pic.twitter.com/318B1bCsf9

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 10, 2020