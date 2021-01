Elon Musk zuří: testy Starship podle federálního úřadu porušily pravidla

Poměrně nedávno proběhl test prototypu Starship SN8, který demonstroval manévr otočení lodi na bok a její následné vyrovnání, což je jeden z důležitých prvků budoucího provozu Starship. Loď při přistání explodovala, což ale nezkazilo Muskovi ani jeho SpaceX náladu a test označili za úspěch.

Vzhledem k tomu, že vývoj SpaceX probíhá rapidním prototypováním a v podstatě metodou pokus/omyl, je to asi pravda – podstatná část ostatně proběhla dobře. Problém však je, že na celou věc má trochu jiný názor FAA. Ta nyní zahájila audit SpaceX, což vysvětluje, proč dvakrát nedostali povolení provést další test s prototypem SN9.

Federální letecká správa USA musí vydávat SpaceX povolení k těmto testům. Děje se tak v rámci určité licence, jejíž podmínky nyní podle FAA ve SpaceX porušili. Úřadu se nelíbilo ani explozivní přistání, nicméně bližší informace ke konkrétním porušením neposkytli. Není tak jasné, čím přesně SpaceX měla hranice své licence překročit.

V oficiálním vyjádření FAA říká, že se SpaceX spolupracují na vyhodnocení dat, což má být součástí žádosti SpaceX o rozšíření jejich testovací licence. FAA zároveň dodává, že sice uznávají důležitost rychlého vývoje pro udržení rozvoje a komercializace vesmírného výzkumu, ale odmítají ustoupit ve své odpovědnosti chránit veřejnou bezpečnost. Povolení udělí prý teprve až budou spokojeni s kroky, které SpaceX pro splnění předpisů učiní.

Unlike its aircraft division, which is fine, the FAA space division has a fundamentally broken regulatory structure.

Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021