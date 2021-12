Elon Musk zřejmě stanovil nový americký rekord. Na daních zaplatí téměř 250 miliard

Musk si opět zatweetoval a tentokrát světu oznámil, že se chystá za letošní rok zaplatit obří daň ve výši 11 miliard dolarů, což představuje v přepočtu zhruba 246 miliard korun. Podle CNBC se jedná o nejvyšší daňovou položku vůbec a Musk tak zřejmě stanovil nový americký rekord.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021