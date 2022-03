Elon Musk vyzval Putina na duel. Chce s ním bojovat o Ukrajinu

Zatímco někteří považují Elona Muska za vizionářského génia, který posouvá lidstvo kupředu, pro jiné je to jen tlučhuba, co umí o věcech jen krásně mluvit, ale „skutek utek“. Ať už patříte do jedné či druhé skupiny, jisté je to, že nad posledním Muskovým kouskem musí kroutit hlavou každý. Na sociální síti Twitter totiž známý podnikatel a průkopník vyzval na souboj prezidenta Ruské federace Vladimira Putina.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Miliardář napsal status směsicí angličtiny, ukrajinštiny a ruštiny, ve kterém vyzývá Putina na souboj o osud Ukrajiny. Ačkoli se to může zdát jako nepovedený vtip, Musk v komentářích všechny ujišťoval, že svou výzvu myslí naprosto vážně. Našli se i tací, kteří Muska ve výzvě podpořili, mimo jiné také kyjevský starosta Vitalij Kličko, který má za sebou velmi úspěšnou boxerskou kariéru (45 výher, z toho 41 knockoutem, a jen 2 prohry).

Ruský prezident je držitelem černého pásu v judu a i ve svých 69 letech je prý v dobré fyzické kondici. Ohledně jeho zápasnických schopností nicméně panují pochybnosti. V roce 2017 vyzval Putina na souboj držitel černého pásku v taekwondu a aikidu Benjamin Wittes, který se z pochopitelných důvodů neuskutečnil. V jaké disciplíně chce bojovat Musk, to není známo, ale v ringu se s Putinem nejspíš také nestřetne.