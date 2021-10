Elon Musk se zbavuje majetku. Honosné sídlo prodává se slevou

Pokud toužíte po honosném sídle v Kalifornii, které vlastnil někdo slavný, nyní máte jedinečnou příležitost. Vizionář Elon Musk prodává své luxusní sídlo v Hillsborough na adrese 891 Crystal Springs Road. Prodej je součástí Muskova plánu zbavit se téměř všech svých fyzických statků – v květnu kontroverzní podnikatel prohlásil, že prodá šest ze svých sedmi domů.

Elon Musk se už před časem odstěhoval do amerického státu Texas, kam před pár dny přemístil také sídlo své firmy Tesla. Podnikatel se v jednom ze svých tweetů svěřil, že bydlí v prefabrikovaném době v Austinu, který zakoupil za 50 000 dolarů (cca 1 300 000 Kč s DPH).

Luxusní Muskovo sídlo v Hillsborough se rozkládá na pozemku o velikosti zhruba 1486 metrů čtverečních a bylo postaveno v roce 1916. Nechybí mu deset koupelen, sedm ložnic, knihovna, hudební místnost či bazén.

Pokud o zakoupení domu po Elonu Muskovi uvažujete, máme pro vás dobrou zprávu – vizionář snížil cenu o celých 15 procent na téměř 32 milionů dolarů (cca 850 milionů Kč s DPH). Za jeden metr čtvereční si tak řekne o zhruba 20 000 dolarů (cca 530 tisíc Kč s DPH). Původně Elon Musk koupil tento dům v roce 2017 za 23 milionů dolarů (cca 600 milionů Kč s DPH).

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020