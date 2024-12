Elon Musk přitvrzuje. Chce zastavit proměnu OpenAI v ziskovou firmu

Musk bojuje dál, tentokrát mu vadí chystaná transformace struktury OpenAI

ChatGPT mezitím v poklidu oslavil dva roky, ale OpenAI k té příležitosti žádný nový model nezveřejnila

Brzy se snad dočkáme generátoru videí Sora, ale příští rok bude na novinky bohatší

Elon Musk v právním boji proti OpenAI přitvrdil. Požádal totiž o předběžné opatření, které by v ideálním případě mělo zabránit OpenAI přejít na ziskový model. Podle jeho právního týmu tato změna narušuje konkurenci a porušuje americké antimonopolní zákony.

Musk to nevzdává

OpenAI, původně nezisková organizace zaměřená na rozvoj umělé inteligence ve prospěch společnosti, čelí kritice za svůj posun směrem k nové struktuře upřednostňující profit. Musk, který tehdy OpenAI spoluzakládal a dotoval, ve své žalobě tvrdí, že tento přístup staví soukromé zájmy nad původní principy organizace a mohl by způsobit finanční nestabilitu. Pokud by soud předběžné opatření schválil, dočasně by zastavil ziskové aktivity OpenAI, dokud nebude případ vyřešen.

Žaloba dále obviňuje šéfa OpenAI Sama Altmana z osobního obohacování, přičemž Muskova strana tvrdí, že jeho kroky spíše upřednostňují soukromé zájmy než podporu férového AI ekosystému. Takové strukturální změny podle něj ohrožují rovnováhu v oboru a brání ostatním hráčům spravedlivě konkurovat.

Antimonopolní, nebo kompetitivní?

Antimonopolní obvinění míří nejen na OpenAI, ale také na jejího strategického partnera Microsoft. Ten do OpenAI nalil obrovské peníze a dále s firmou velice úzce spolupracuje. Musk obě společnosti viní z praktik, které údajně potlačují investice do konkurenčních projektů a nezákonně získávají citlivé informace. To vše má údajně porušovat americké zákony a bude zajímavé sledovat, na kterou stranu se soudci přikloní, pokud tedy k regulérnímu soudu vůbec dojde.

OpenAI podle dostupných informací oslovilo regulační orgány s cílem vyřešit právní a regulační otázky svého podnikatelského modelu. Mluvčí OpenAI však označil Muskova obvinění za neopodstatněná a bez právního základu.

ChatGPT slaví dva roky

Navzdory všem právním výzvám a žalobám oslavil revoluční ChatGPT už druhé výročí. A i když jsou důvody k oslavám, OpenAI se na druhé narozeniny svého klíčového produktu nevytáhla s ChatGPT 5, ani žádnou zásadní novinkou. Nedorazil ani Orion, ani Sora, ani o1. Je sice pravdou, že model 4o dostal nedávno podstatně lepší schopnosti kreativního psaní, ale z toho se žádné velké haló nedělalo a pořád jde „pouze“ o 4o.

Je otázkou, jestli se vůbec kdy dočkáme ChatGPT 5, protože OpenAI nasadila preview už zmíněného modelu o1, který bude nejspíš ten hlavní. Číslovat se tedy bude pravděpodobně od jedničky a na žádné ChatGPT 5 už možná ani nedojde.

Na co by ještě letos dojít mohlo, je generátor videí Sora, který sice přesné datum vydání zatím pořád nemá, ale původně se počítalo s letošním rokem. Příští rok se snad dočkáme nejen plnohodnotné verze o1, ale také výrazně lepšího generování obrázků skrze Dalle, samostatného „agentního“ chování a snad i dalších novinek. Těžko ale očekávat, že by se už příští rok rozsekla kterákoliv z žalob, ať už třeba ta od Muska, nebo ta od The New York Times.