Elon Musk plánuje 3 starty raket na Mars denně. Do roku 2050 odletí milion lidí

Kromě elektrických automobilů se Elonu Muskovi daří také v oblasti kosmonautiky. Modul Crew Dragon společnosti SpaceX v pondělí splnil povinné testy, které mají zaručit bezpečnost posádky při neočekávaném ukončení mise. To je podle všeho však teprve začátek.

Samotný Musk se na Twitteru před pár dny rozpovídal v reakcích na dotazy ostatních uživatelů. Cílem podnikatele je uskutečnit ročně 1 000 startů jeho největší rakety Starship. To znamená 3 starty denně, přičemž každý start vynese k orbitu přes 100 tun nákladu spolu se 100 cestujícími.

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit

— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020